Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – сообщил Цеголко.