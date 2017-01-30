Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке

Сегодня, 20:43

Обстрелы привели к чрезвычайной ситуации

Петр Порошенко, фото РБК-Украина
Петр Порошенко, фото РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – сообщил Цеголко.
президент, Порошенко, визит, обстрелы, авдеевка, Цеголко, Петр Порошенко, боевиков, рабочий визит
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Авдеевский коксохимический завод. Фото: Facebook, Муса Магомедов

В Авдеевке остывают батареи в квартирах и вторые сутки нет света

Сегодня, 20:15

Боевики перебили электроснабжение коксохимзавода, предприятие начали консервировать

Донбасс

Украинские военные отбились от оккупантов. Фото: AFP

Бутусов пояснил, зачем оккупанты "прессуют" Авдеевку

Сегодня, 17:19

Эксперт отрицает, что активизация боев связана с блокадой на дороге между Горловкой и Донецком

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко о Донбассе: Российские боевики используют варварские методы

Сегодня, 17:10

Президент надеется, что ему удастся вернуть РФ за стол переговоров и заставить ее выполнять Минские соглашения

Политика

Ангела Меркель. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе обеспокоила Меркель

Сегодня, 16:34

Немецкий лидер узнала об обострении конфликта на востоке Украины

Донбасс

Геращенко. Фото: president.gov.ua

Обострение на Донбассе: Геращенко назвала главную цель РФ

Сегодня, 15:57

Она подчеркнула, что РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт - о немедленном прекращении огня

Донбасс

Бой под Авдеевкой продолжается. Фото:AFP

Военные назвали имена погибших под Авдеевкой бойцов

Сегодня, 11:45

Отмечается, что в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, получив поддержку от других подразделений 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования