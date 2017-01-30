Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке
Обстрелы привели к чрезвычайной ситуации
Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – сообщил Цеголко.
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