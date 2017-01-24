Порошенко прибыл в Финляндию: программа визита
Глава украинского государства проведет ряд встреч, а также посетит финский музей, отмечают в АП
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Финляндию с официальным визитом, где проведет ряд встреч, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Украины проведет двухстороннюю встречу со своим финским коллегой Саули Ниинистьо. Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.
В программе визита также встреча украинского лидера с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелою.
Петр Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.
Напомним, вчера, 23 января, Петр Порошенко совершил визит в Эстонию, где встретился с президентом этой страны. Порошенко поблагодарил коллегу за поддержку, особенно в преддверии председательства Эстонии в ЕС во втором полугодии.
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