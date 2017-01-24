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Порошенко прибыл в Финляндию: программа визита http://www.segodnya.ua/img/article/7911/40_main.1485246381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/40_tn.1485246381.jpg Политика Глава украинского государства проведет ряд встреч, а также посетит финский музей, отмечают в АП

Порошенко прибыл в Финляндию: программа визита

Сегодня, 10:26

Глава украинского государства проведет ряд встреч, а также посетит финский музей, отмечают в АП

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Финляндию с официальным визитом, где проведет ряд встреч, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины проведет двухстороннюю встречу со своим финским коллегой Саули Ниинистьо. Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.

В программе визита также встреча украинского лидера с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелою.

Петр Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.

Напомним, вчера, 23 января, Петр Порошенко совершил визит в Эстонию, где встретился с президентом этой страны. Порошенко поблагодарил коллегу за поддержку, особенно в преддверии председательства Эстонии в ЕС во втором полугодии.
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Источник:

"Сегодня"

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