Порошенко прибыл в Финляндию: программа визита

Глава украинского государства проведет ряд встреч, а также посетит финский музей, отмечают в АП

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Финляндию с официальным визитом, где проведет ряд встреч, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины проведет двухстороннюю встречу со своим финским коллегой Саули Ниинистьо. Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.

В программе визита также встреча украинского лидера с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелою.

Петр Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.

Напомним, вчера, 23 января, Петр Порошенко совершил визит в Эстонию, где встретился с президентом этой страны. Порошенко поблагодарил коллегу за поддержку, особенно в преддверии председательства Эстонии в ЕС во втором полугодии.