Порошенко пригласил в Украину президента Азербайджана (видео)

Президент Украины в Давосе также встретился с лидерами и первыми лицами Евросоюза

Встреча с первыми лицами Еврокомиссии и лидером Азербайджана – таков итог второго дня пребывания Петра Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В ходе разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, Порошенко обговаривал оздоровление банковской системы в Украине.

В частности, еврокомиссар позитивно отозвался о национализации "Приватбанка", а также своевременном принятии государственного бюджета на 2017 год. А в ходе разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, украинский президент пригласил последнего посетить Киев.

"Я хочу воспользоваться Давосом, сегодняшней встречей, чтобы пригласить вас в удобное для вас время посетить Киев. Киев очень ждет вас, вы в Киеве имеете большой опыт, хорошо знаете Киев. И я абсолютно убежден в том, что пакет документов для развития наших отношений готов", – сказал Петр Порошенко, президент Украины.

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