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Порошенко призвал Москву вывести войска из Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7896/17_main.1484774965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/17_tn.1484774965.jpg Политика Он также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм

Порошенко призвал Москву вывести войска из Украины

Сегодня, 23:29

Он также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм

Петр Порошенко, фото УНИАН
Петр Порошенко, фото УНИАН

Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума.

"Россия должна вывести свои войска из Украины", – заявил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.
 
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