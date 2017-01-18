Порошенко призвал Москву вывести войска из Украины
Он также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм
Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.
Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума.
"Россия должна вывести свои войска из Украины", – заявил президент.
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