Порошенко призвал Москву вывести войска из Украины Сегодня, 23:29 Просмотров: ...

Он также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм

Петр Порошенко, фото УНИАН

Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины. Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума. "Россия должна вывести свои войска из Украины", – заявил президент. Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.