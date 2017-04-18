Порошенко прокомментировал переговоры с Путиным

Сегодня, 10:59

Участники телефонного разговора сошлись во мнении, что пора уже организовать обмен пленными "всех на всех"

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время телефонного разговора в "нормандском формате" с российским лидером Владимиром Путиным и другими участниками переговоров обсуждался вопрос ситуации на Донбассе, в частности прекращение огня. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

По его мнению, альтернативы имплементации Минских договоренностей нет, как в части безопасности, так и в части политических аспектов урегулирования.

Также Порошенко отметил, что участники переговоров подтвердили приверженность к строгому соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как подчеркнул глава государства, стороны призвали к более интенсивным усилиям по обмену и освобождению пленных в формате "всех на всех".

"Спасибо президенту Франции Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандского формата". Надеемся, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции", – добавил президент Украины.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор с участием глав государств "нормандской четверки" – между Петром Порошенко, президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Франсуа Олландом.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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