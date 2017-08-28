Порошенко прокомментировал повышение кредитного рейтинга Украины

Глава государства убежден, что Украина уже не свернет с пути преобразований

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что повышение кредитного рейтинга Украины стало возможным благодаря реформам. Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook.

"За последние два с половиной года рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 ( "негативный" в марте 2015) до Caa2 ( "позитивный" в августе 2017). Главными факторами, отмеченными в отчете, является проведение инициированных нами структурных реформ, в частности в газовом секторе, реформа публичных закупок, изменения в налогообложении и управления НДС, и самое главное – мощная трансформация банковского сектора", – отметил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что рейтинговое агентство отметило достижения НБУ в росте резервов более чем в три раза за последние три года, а также стабилизацию курса.

"Убежден, Украина стала на путь коренных преобразований и уже с него не свернет", – заявил глава государства.

Как стало известно 26 августа, агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "положительный".