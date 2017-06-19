Цена должна расти: Порошенко прокомментировал продление санкций против Крыма

Глава государства отметил, что РФ будет все больше и больше платить за свою агрессию

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал продление санкций Европейским союзом в отношении оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить еще на год "крымский пакет" санкций", – написал глава государства.

Президент также подчеркнул, что "цена за попытку аннексии и агрессию должна расти".

Как сегодня стало известно, Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией.

В свою очередь в России негативно отнеслись к решению Евросоюза.

"Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами", — сказал Песков.