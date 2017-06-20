Порошенко провел первую встречу в США (видео)

Сегодня, 04:05

Встреча носила более неформальный характер, несмотря на то что там присутствовали высокопоставленные гости и духовенство

Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко, который с официальным визитом отправился в Соединенные Штаты, провел первую встречу в США, передает 24 Телеканал.

Порошенко встретился с украинской диаспорой у Мемориала Голодомора в Вашингтоне. Встреча носила более неформальный характер, несмотря на то что там присутствовали высокопоставленные гости и духовенство.

Традиционно, во время выступления президента не обошлось без того, чтобы не рассказать о достигнутых успехах в реформах в Украине.

Не забыл Порошенко похвастаться и тем, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом быстрее, чем президент России Владимир Путин. "Вооруженные информацией, чтобы не оставить шанса врагу", – заявил Порошенко об этой встрече. Санкции же он назвал единственным цивилизованным механизмом, чтобы заставить агрессора убраться из Украины.

Вместе с Порошенко в США прибыли Ирина Геращенко, Павел Климкин, Игорь Насалик, Владимир Омелян, Константин Елисеев, Дмитрий Шимкив, Виктор Муженко.

В завершение присутствующие спели "Боже, великий, единый!" и сделали общую фотографию.
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