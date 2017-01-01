Порошенко рассказал, благодаря чему армия перешла на профессиональную основу

Президент напомнил, что в 2016 году удалось привлечь на контракт в армию 70 тысяч человек

Президент Украины Петр Порошенко считает, что благодаря Минским соглашениям удалось выиграть время для перехода украинской армии на профессиональную основу. Об этом он рассказал во время визита к украинским бойцам в Мариуполь, передает РИА Новости-Украина.

Он напомнил, что в 2016 году удалось привлечь на контракт в армию 70 тысяч человек, что позволило отказаться от очередной волны мобилизации.

"В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без проведения мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди мы демобилизовали. Украинские военные вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким. Вместо седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти 70 тысяч контрактов", – сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что переговоры в Минске позволили украинской армии преобразоваться.

"Благодаря Минским договоренностям мы выиграли время для перевода армии на профессиональную основу и для ее вооружения, довооружения и перевооружения", – отметил Порошенко.

Как сообщалось, Петр Порошенко констатировал несоблюдение режима тишины на Донбассе, что подтвердили недавние жаркие бори в районе Светлодарской дуги. Он отметил, что, отказавшись соблюдать режим тишины, оккупанты понесли огромные потери.