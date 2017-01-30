Порошенко рассказал, что Украине нужно от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Берлин поблагодарил Германию как лидера ЕС за твердую и принципиальную позицию и политику поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, твердую позицию относительно формирования "нормандского формата", а также относительно взноса Германии в Минские соглашения. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Когда меня спрашивают, что в первую очередь нам нужно от ЕС, мой ответ очень прост: нам нужно единство ЕС и солидарность с Украиной. На сегодняшний день ключевой вопрос – сможет ли ЕС консолидировать свое единство на основе примата международного права и демократических ценностей", – завил Порошенко.

Напомним, что в Европе и США продолжаются споры о том, стоит ли продлевать санкции против России из-за ее агрессии. Впрочем, многие лидеры Запада выступают за пролонгацию ограничительных мер до полного выполнения минских договоренностей.