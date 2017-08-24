Порошенко рассказал Мэттису, сколько российских войск на Донбассе

Глава государства указал на положительный момент от присутствия оккупантов на востоке Украины

Украина ожидает вывода российских войск с Донбасса, которых на сегодняшний день там находится около 3 тысяч. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге по итогам переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает 112.ua.

"Какие конкретные шаги мы ожидаем от России, – это вывести российские войска. Наша разведка подтверждает минимальный уровень регулярных войск РФ на оккупированной территории – примерно 3 тысячи", – сказал Порошенко.

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Несмотря на опасность военного присутствия РФ на Донбассе, президент отметил и позитивный момент.

"Это опасно. С другой стороны, мы видим в этом положительные моменты – в этом повышается ответственность РФ и возможность прекращения огня", – сказал глава государства.

Вчера Петр Порошенко рассказал о новом этапе в истории украинской армии, которая будет соответствовать требованиям ХХІ века. Он напомнил, что раньше армию сознательно уничтожали, а украинские офицеры этому способствовали.