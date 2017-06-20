Порошенко рассказал, присоединятся ли США к формату переговоров с РФ

Украина очень заинтересована в привлечении Вашингтона в активный процесс переговоров с Москвой, США – страна-гарант по Будапештскому меморандуму, отметил президент

На сегодняшний день нет необходимости в участии США в переговорном процессе по Донбассу с Россией. Об этом на брифинге возле Белого дома после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я не вижу в этом никакой необходимости. США являются нашим партнером. Мы очень заинтересованы в привлечении Америки в активный процесс. США – страна-гарант по Будапештскому меморандуму и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для Вашингтона и решительную настроенность на поддержку нашего государства. Мирный план, который я предлагал три года назад, положен в основу…План деоккупации? Мы на сегодняшний день разрабатываем законопроект (по реинтеграции Донбасса – Авт.). Я хотел бы, кстати, подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, должны быть учтены большинство точек зрения и на сегодняшний день, безусловно, они будут представлены нашим иностранным партнерам", – заявил президент.

Также, по его словам, на встрече с президентом США Дональдом Трампом Украина получила приверженность США продолжению санкционной политики.

"Я думаю, это очевидно. У нас на сегодняшний день США принимают дополнительные санкции практически каждый день. И я вижу позицию США как твердого и надежного стратегического партнера Украины", – подытожил президент Украины.

Как сообщалось, сегодня США ввели новые санкции против РФ, в список попал повар Путина.