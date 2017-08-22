Порошенко: Россия и ее марионетки получат достойный отпор в случае попыток пойти в наступление

Он заявил, что Украина не станет инициатором эскалации на Донбассе, но при необходимости даст врагу достойный отпор

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия и ее марионетки получат достойный отпор в случае попыток пойти в наступление на позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом Порошенко сказал во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.

"Хочу заверить, что украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, но любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор", – подчеркнул он.

Также Порошенко заявляет, что Россия продолжает поставлять на Донбасс регулярные войска, боевиков, вооружение и военную технику.

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"Поставки вооружения и военной техники, боеприпасов, а также регулярных войск РФ и боевиков – эти поставки не прекращаются и подпитывают провокации с той стороны линии соприкосновения", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.