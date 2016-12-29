Порошенко: Россия развязала кибервойну против Украины

За последнее время было зафиксировано около 6,5 тысяч кибератак на украинские государственные объекты

В течение последних двух месяцев на объекты пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса совершено около 6,5 тысяч спланированных кибератак. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, который рассматривает основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и их нейтрализацию, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно совершается около 150 тысяч электронных транзакций в сутки.

"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", – сказал президент в начале заседания СНБО. При этом он отметил, что эти угрозы касаются не только министерств, и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства. Порошенко также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись США, глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, а шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", – сказал президент.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Украина для российских хакеров является полигоном, где они проводят свои эксперименты по нанесению кабератак, чтоб потом применять в странах Запада.