Порошенко словами Павла Тычины высказался об оккупантах

Сегодня, 11:23

Меньшее, чего хочет Россия, так это успешной Украины, отметил глава государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко резко высказался о россиянах, которые посягают на украинскую независимость, сообщает пресс-служба главы государства.

"Наихудшее, самое тяжелое, самое болезненное уже позади, можно говорить достаточно уверенно. С одной лишь оговоркой. Мы не знаем, что в голове у "того, кто сидит за поребриком" и посылает к нам тех, о которых сам говорит "их там нет", – сказал Порошенко.

По его словам, меньшее, чего хочет Россия, так это успешной Украины, будто она вообще никакой Украины не воспринимает.

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"Для этого в кремлевских "лабораториях" то "Новороссию" выдумывают ... Так, например, совсем недавно, провозгласили "Малороссию". Ну что на это скажешь? "Пусть как знают, сходят с ума, умирают, – а нам свое делать". И хотя это строка уже советизированого Павла Тычины, они вполне годится как наш ответ россиянам", – высказался президент.

Напомним, вчера президент заявлял, что Россия посредством предыдущего украинского руководства страны годами влияла на развал Вооруженных сил Украины.
Россия, президент, Порошенко, оккупанты

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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