Порошенко созвонился с Эрдоганом: подробности разговора

Глава государства поблагодарил турецкого коллегу за поддержку независимости и территориальной целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

В первую очередь президент поблагодарил Эрдогана за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Президенты обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии и завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию этой страны.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета на Востоке Турции.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор с участием глав государств "нормандской четверки" – между Петром Порошенко, президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Франсуа Олландом.