Порошенко: Трагедия для Путина – распад СССР, для меня – крах ЕС

Вчера, 16:03

Президент отметил, что российский лидер хочет подорвать доверие и разделить государства Евросоюза

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает, что, в отличие от своего российского коллеги Владимира Путина, страдающего от распада СССР, у него больше вызывает опасение за европейские ценности. Об этом он рассказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat во время рабочего визита в Финландию.

"Путин, говорят, сказал, что это самая большая трагедия для него – распад Советского Союза. Для меня – это крах ЕС", – сказал Порошенко.

Президент Украины напомнил финнам, что Евросоюз поддерживал Украину в течение трех лет, еще до крымского вторжения в 2014 году, а также ввел санкции против России.

"Путин хочет подорвать доверие, разделить государства ЕС. Россия, аннексировав Крым, нарушила международное право, нарушив ситуацию в сфере международной безопасности", – рассказал глава государства.

Ранее Порошенко заявлял, что Путин пытается расшатать ситуацию внутри Украины. Президент Украины подчеркнул, что не допустит ошибок прошлого, не допустит ссоры внутри команды.

Также глава государства, пребывая с рабочим визитом в Финляндии, отказался дать интервью российским журналистам.
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