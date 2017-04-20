Порошенко: "Трамп не признает аннексию Крыма"

Американцы заверили, что никаких сделок по Украине без участия Киева не будет, отметил президент

Президент Петр Порошенко заявил, что США не признают аннексию Россией Крыма и поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает пресс-служба главы государства.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексии Крыма", – отметил президент.

также он напомнил, что существует Будапештский меморандум, согласно которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", – сказал Порошенко.

Также он подчеркнул, что без участия Киева никаких вопросов по Украине решаться не будет.

"Существует четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", – подытожил глава государства.

Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией. По его словам, его коллега из США Никки Хейли дала понять, что американцы полностью против действий России в восточной части Украины.