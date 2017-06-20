В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Порошенко и Трампа

Сегодня, 14:06

Песков назвал визит украинского президента в США суверенным делом двух стран

Порошенко и Трамп. Фото: twitter.comSTsegolko
Порошенко и Трамп. Фото: twitter.comSTsegolko

Россия ожидает, что во время встречи президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа будет поднят вопрос выполнения Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

В Кремле надеются на Вашингтон в вопросе Минских соглашений, которые, вероятно, обсудят лидеры США и Украины.

"Это (визит Порошенко в США. – Ред.) касается двусторонних американо-украинских отношений. Это суверенное дело двух стран. Конечно, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна. И при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными Минскими договоренностями", – подчеркнул Песков.

Комментируя будущую встречу Порошенко и Трампа, Песков сказал: "Это не наша забота – организация контактов президента Украины и президента США, и тем более каким-то образом их комментировать".

Как сообщали сегодня в Белом доме, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа пройдет сегодня вечером в 18:00.
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