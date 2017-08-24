Порошенко: "Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору"

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинская армия готова дать отпор российскому агрессору. Об этом он заявил во время открытия военного парада в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что нынешняя украинская армия является в лучшей форме, чем когда-либо. Президент подчеркнул, чтоб об этом говорят и в Европе.

"Мы ищем и находим асимметричные и эффективные решения, чтобы в длительной исторической перспективе сдерживать армию (России – ред.) – самую большую в Европе и третью в мире. Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в его попытке пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", – заявил Порошенко.

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Также он рассчитывает, что враг не сможет использовать внутриполитическую борьбу в Украине в своих целях.

"Я уверен и в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри. Чтобы "пятая колонна" и не думала поднять головы. Чтобы атаманщина не разрушала основ государственности. Словом, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили. Что добавляет оптимизма? Российская агрессия сплотила нас в единую политическую нацию. Традиционные украинские хутора, – где что ни дом, то обязательно земли, – объединились в единую патриотическую семью, которая отстояла свой общий дом", – добавил президент.

Как вчера говорил президент, в 1917-21 годах прошлого века Россия воспользовалась разъединенностью украинской политической элиты и смогла захватить Украину. Глава государства надеется, что современные украинцы не повторят ошибок прошлого.