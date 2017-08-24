Порошенко: "Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору"
Донбасс и Крым будет возвращен мирным дипломатическим путем, заявил глава государства
Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинская армия готова дать отпор российскому агрессору. Об этом он заявил во время открытия военного парада в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что нынешняя украинская армия является в лучшей форме, чем когда-либо. Президент подчеркнул, чтоб об этом говорят и в Европе.
"Мы ищем и находим асимметричные и эффективные решения, чтобы в длительной исторической перспективе сдерживать армию (России – ред.) – самую большую в Европе и третью в мире. Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в его попытке пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", – заявил Порошенко.
Также он рассчитывает, что враг не сможет использовать внутриполитическую борьбу в Украине в своих целях.
"Я уверен и в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри. Чтобы "пятая колонна" и не думала поднять головы. Чтобы атаманщина не разрушала основ государственности. Словом, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили. Что добавляет оптимизма? Российская агрессия сплотила нас в единую политическую нацию. Традиционные украинские хутора, – где что ни дом, то обязательно земли, – объединились в единую патриотическую семью, которая отстояла свой общий дом", – добавил президент.
Как вчера говорил президент, в 1917-21 годах прошлого века Россия воспользовалась разъединенностью украинской политической элиты и смогла захватить Украину. Глава государства надеется, что современные украинцы не повторят ошибок прошлого.
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