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Порошенко: Украинцы уже хорошо различают популистов всех цветов – и с косами, и с вилами http://www.segodnya.ua/img/article/7827/14_main.1482583593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/14_tn.1482583593.jpg Политика Кое-кто все еще пытается дестабилизировать ситуацию в стране, заявил президент

Порошенко: Украинцы уже хорошо различают популистов всех цветов – и с косами, и с вилами

Сегодня, 14:45

Кое-кто все еще пытается дестабилизировать ситуацию в стране, заявил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма до псевдомассовых протестов.  Об этом он сказал в видеообращении к участникам форума новоизбранных председателей и депутатов объединенных территориальных общин, передает пресс-служба главы государства.

"Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов: что с вилами, что с косами", – заявил президент.

Порошенко также отметил, что в экономке и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы – 5% ВВП – на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату в два раза, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.
Украина, Тимошенко, Порошенко, ляшко, популизм, дестабилизация, популисты

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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