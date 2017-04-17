Порошенко улетает в Великобританию

Президент Украины совершит визит в Лондон по приглашению Терезы Мэй

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 18-19 апреля официальный визит в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Визит состоится по приглашению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Программой предусмотрены встречи Порошенко с Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

Также запланировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Кроме того, Порошенко встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

Ранее о грядущем визите Порошенко в Британию сообщил Chatham House, однако официальных подтверждений от Администрации президент не было.