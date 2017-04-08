Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины и НАТО в 2017 году

8 Апреля 2017, 14:33

Программа на этот год существенно обновлена и усовершенствована

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Программа на 2017 год существенно обновлена и усовершенствована. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО (ГНП) и оценки результатов их выполнения, который был утвержден президентом Украины 7 декабря 2016 года.

Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

ГНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивания комплексного практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии.

Программа также направлена на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 в Варшаве. В частности, усиление поддержки нашей страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующего трастового фонда НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.
Украина, нато, Порошенко, указ, сотрудничество

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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