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Порошенко уверен в эффективном сотрудничестве Украины и США http://www.segodnya.ua/img/article/7896/40_main.1484786742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/40_tn.1484786742.jpg Политика Порошенко отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время

Порошенко уверен в эффективном сотрудничестве Украины и США

Сегодня, 02:45

Порошенко отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время

Порошенко уверен в эффективном сотрудничестве Украины и США, фото telegraf
Порошенко уверен в эффективном сотрудничестве Украины и США, фото telegraf

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между Украиной и США, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент отметил, что в последние годы США продемонстрировали поддержку Украине. Он напомнил высказывание Уинстона Черчилля о том, что не существует вечных врагов или друзей, а есть вечные интересы. Порошенко отметил, что интересы и ценности США определены уже длительное время: "Ценности США не появились в последние один, два или десять лет. Они были сформированы отцами-основателями – это свобода, демократия. Такие же ценности в Украине".

Глава государства выразил уверенность в результативном и эффективном сотрудничестве Украины и США в борьбе за свободу и демократию, а также соблюдении своих обязательств перед партнерами, "ведь согласно Будапештского меморандума ряд стран, в том числе США, гарантировали Украине безопасность".

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что Украина требует от России вывода оккупационных войск и техники с украинской территории, а также деоккупации Крыма. Президент напомнил, что с начала войны в Донбассе более 10 тыс. военных и гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии.

"Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армии для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск", – подчеркнул президент. Он напомнил, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы по защите.
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Источник:

"Сегодня"

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