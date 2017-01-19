Порошенко в Давосе повторил предвыборный лозунг Трампа

Президент Украины не верит, что США при новом президенте отвернутся от Киева

Президент Украины Петр Порошенко призвал мир противодействовать российской киберугрозе и побудил США "быть великими снова", продемонстрировав лидерство в вопросе глобальной безопасности. Об этом он заявил в интервью Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает "112 Украина".

Порошенко выразил сомнение в том, что Вашингтон может отвернуться от Киева, отметив, что Трамп публично заявил о соблюдении обязательств США, а ткаже сослался на "перспективные" заявления кандидатов в новую администрацию.

Порошенко также подчеркнул важность НАТО как оплота защиты от Москвы, после того, как Трамп взволновал Европу, назвав военный союз "устаревшим".

"НАТО, главным образом это не вопрос денег, это вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала снова, что нет другой системы безопасности, кроме НАТО, которая была бы эффективной, чтобы остановить агрессию", – сказал он.

И, чтобы продемонстрировать свою роль в качестве глобального лидера, США надо будет укрепить трансатлантическое единство, считает президент. "Америка должна быть великой снова", – сказал он, повторив лозунг предвыборной кампании Трампа.

По его словам, он был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный президент США. Он отметил, что во время телефонного разговора была достигнута договоренность о его визите в США после инаугурации Трампа.