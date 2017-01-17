Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Порошенко в Давосе встретился с главой ЕБРР http://www.segodnya.ua/img/article/7891/86_main.1484682052.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/86_tn.1484682052.jpg Политика Президент выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для Украины в 2017 году

Порошенко в Давосе встретился с главой ЕБРР

Сегодня, 21:45

Президент выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для Украины в 2017 году

Порошенко в Давосе встретился с главой ЕБРР, фото president.gov.ua
Порошенко в Давосе встретился с главой ЕБРР, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе (Швейцария) обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов в Украине.

"Глава Украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году", – сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Стороны также обсудили вопросы реформирования банковского сектора.

"Чакрабарти высоко оценил действия украинской власти в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения", – сказано в сообщении.

В свою очередь Порошенко отметил ключевую роль ЕБРР в качестве администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Было решено продолжать сотрудничество в этой сфере.

Чакрабарти также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.
Порошенко, помощь, Давос, сотрудничество, власти, увеличение, роль, ебрр, Чакрабарти, действия, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко в Давосе встретился с главой ЕБРР". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

О чем договорился Порошенко на форуме в Давосе

Сегодня, 20:12

Украина получит от Швейцарии помощь, а Китай проявил заинтересованность 

Мир

Давос-2017: кто приехал и что обсудили в первый день форума

Сегодня, 18:18

Главными темами форума в этом году станут четвертая индустриальная революция, проблемы рыночного капитализма, восстановление экономического роста, массовая миграция, а также терроризм

Политика

Дорис Лойтхард и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина и Швейцария договорились о графиках возвращения денег режима Януковича

Сегодня, 17:43

Стороны решили ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти

Экономика

Петр Порошенко и Дорис Лойтхард. Фото: president.gov.ua

Швейцария выделяет 100 млн долларов финансовой помощи Украине - Порошенко

Сегодня, 16:46

Глава украинского государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждался успех Украины на пути проведения важных реформ

Политика

Порошенко дал интервью телеканалу Bloomberg. Фото: president.gov.ua

Порошенко напомнил западным СМИ о Будапештском меморандуме

Сегодня, 16:38

Президент Украины отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности

Политика

Фото: pinchukfund.org

Каждый сам решает, принимать или не принимать участие в украинском завтраке в Давосе - нардеп

Сегодня, 14:55

Для Украины важно в Давосе показать, чем она интересна для мира, а также отстаивать свои позиции по Крыму и Донбассу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.