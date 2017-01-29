Порошенко в День памяти Героев Крут: РФ, как и 100 лет назад, развязала войну и отрицает агрессию

Сегодня, 11:45

По словам президента, в настоящее время, как и почти 100 лет назад, страна, которая грезит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко напомнил соотечественникам о Дне памяти Героев Крут и поблагодарил бойцов – участников военной операции на Донбассе за их подвиг.

Об этом говорится в обращении главы государства в связи с Днем памяти Героев Крут.

"Сегодня мы чествуем подвиг молодых украинцев – старшин и юнкеров Первой Киевской юношеской школы им. Б.Хмельницкого, бойцов Вспомогательного студенческого куреня Сечевых стрельцов – студентов киевских вузов и гимназистов старших классов. 29 января 1918 года, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, они на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды", – напомнил президент.

По его словам, героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории – прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

"Именно жертвенность и самоотверженность крутян позволили организовано эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска – то есть сделать все возможное для скорейшего возвращения утраченных позиций. И главное – правительство молодого Украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства", – добавил Порошенко.

По его словам, в настоящее время, как и почти 100 лет назад, страна, которая грезит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве.

"Стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешней украинско-российской войне. Вечная им память", – отметил президент.

Он также обратился к воинам, которые в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции отстаивают право украинцев творить собственное государство, и поблагодарил их от всего народа за "честный и героический ежедневный труд".

Президент выразил уверенность, что украинцы обязательно победят.
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