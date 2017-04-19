Порошенко в Лондоне встретился с министрами обороны и иностранных дел Великобритании

Сегодня, 21:40

Президент обсудил с главами МИД и Минобороны Великобритании укрепление военного и экономического сотрудничества стран

Петр Порошенко, фото president.gov.ua
Петр Порошенко, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с госсекретарем по иностранным делам Великобритании и делам Содружества Борисом Джонсоном и министром по вопросам Вооруженных сил Великобритании Майком Пеннингом обсудил вопросы усиления двустороннего военного сотрудничества и развитию экономического сотрудничества.

"Президент Украины выразил благодарность британской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что, как одна из стран-гарантов независимости Украины по Будапештскому меморандуму, Великобритания может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства, обнародованном в среду вечером.

Собеседники обсудили развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

"Обсуждались также вопросы продолжения британской технической и финансовой помощи Украине, а также усиления двустороннего военного сотрудничества с целью противостояния российской агрессии", – говорится в информации.

Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.

Было договорено о проведении 6 июля в Лондоне международной конференции по реформам в Украине. Речь шла также об усилении взаимодействия в сфере кибербезопасности и противодействия пропаганде.

"Представители силового блока правительства Великобритании заявили, что выход страны из Европейского Союза не скажется на уровне сотрудничества между Британией и Украиной", – отмечается в сообщении.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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