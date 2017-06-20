Порошенко в США встретился с украинской общиной

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в США провел первую встречу на американской земле – встретился с украинской диаспорой, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил украинскую диаспору за помощь в противостоянии российской агрессии.

"Большинство в мире не знали, где находится Украина, не говоря уже о Голодоморе. А сейчас не найти в мире человека, который бы нас не любил, не уважал и не отдавал дань нашему народу. Украина прошла большое расстояние, несмотря на огромные испытания. Все, что происходит сейчас в Украине, есть в сердце диаспоры. Мы это чувствуем. И нам не нужно обращаться за помощью – диаспора и так делает все, что может", – сказал Порошенко.

Также он подчеркнул, что совместными усилиями с украинцами во всем мире, в том числе и в США, удалось не просто остановить российскую агрессию, а не дать осуществиться планам Путина по восстановлению российской империи. Он отметил, что за три года удалось возродить новую мощную украинскую армию, которая приобрела уникальный опыт.

Президент также отметил, что война не является поводом для того, чтобы не проводить реформы.

"Все наши партнеры – США, Европейский союз, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития – все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого. В государстве внедряется реформа децентрализации, сделаны огромные шаги в завершении судебной реформы, запущена система государственных закупок ProZorro", – сказал он.

А главным достижением для украинцев Порошенко назвал введение безвизового режима с Евросоюзом. "И это не просто право на пересечение границы. Это окончательное farewell российской империи и возвращения нашего народа в европейскую семью".

Напомним, глава украинского государства прибыл в США с двухдневным государственным визитом еще вчера вечером. Сегодня он проведет ряд встреч с американскими политиками, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.