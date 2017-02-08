Порошенко встретился с семьей Сущенко

В день рождения украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно арестованного в России, президент Украины Петр Порошенко встретился с его семьей – супругой Анжелой, дочерью Юлией и сыном Максимом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня день рождения вашего мужа, отца Романа. Очень сильного и очень уважаемого украинца, который сейчас известен каждому. Наша с вами встреча – это маленькое приветствие ему – и поздравление с днем рождения, и сообщение, что мы помним о нем", – сказал президент.

Петр Порошенко отметил, что и он, как президент, и правительство, Министерство иностранных дел по его поручению делают все возможное для скорейшего возвращения Романа домой.

"Делаем все возможное, чтобы он скорее вернулся из "застенков КГБ", куда его абсолютно несправедливо отправила российская власть, скорее вернулся к нам в Украину, где его ждет Максим, Юля, ждет супруга и ждут все украинцы, жду я, как президент Украины", – сказал он.

"Ему сейчас очень не легко. Он проходит через страшные испытания. Но то, как он себя держит – образец для многих", – добавил глава государства.

Президент выразил убеждение, что как настоящий патриот Роман достойно выдержит все испытания и как высококвалифицированный журналист по возвращении на Родину расскажет правду обо всех событиях.

"Миссия и судьба журналиста – это нести правду людям. Он это делал безупречно и, я уверен, будет делать и в дальнейшем. Расскажет правду о войне, о русской оккупации Украины. Расскажет правду о том, как украинцы сейчас объединены и борются за то, чтобы освободить Украину от российского агрессора и делают для этого все, что могут", – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также поделился впечатлениями от письма Романа, которое получил. "Был очень тронут сильной позицией сильного человека, сильного украинца. У вас есть все основания очень гордиться вашим отцом и равняться, быть похожими на него, когда вырастите", – обратился Петр Порошенко к детям журналиста.

Жена Романа Сущенко Анжела поблагодарила главу государства за то, что он проникся судьбой журналиста и его семьи, и они не остались один на один с бедой.

"Нам очень приятно, что вся Украина, все хотят, чтобы наш папа вернулся скорее домой", – сказала она.

Анжела Сущенко подчеркнула, что ее муж Роман задержан незаконно лишь за то, что он искренне переживал за судьбу Украины: "Все это за его гражданскую позицию. Несмотря на то, что он работал в командировке, его душа и сердце всегда были в Украине".

В память о встрече Петр Порошенко вручил сыну журналиста Максима часы от президента Украины. "Эти часы я собирался вручить твоему отцу. Он точно их получит, но если ты позволишь – я отдам их тебе на хранение. Ты их будешь носить и молиться, чтобы отец скорее вернулся домой", – сказал он, надевая часы на руку мальчика.

Как сообщалось, в январе Лефортовский суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца – до конца апреля. Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам адвоката Марка Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября прошлого года. По сведениям спецслужбы, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

В свою очередь адвокат утверждает, что.Сущенко, который в течение шести лет проживает на территории Франции, являясь корреспондентом агентства в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

В Киеве задержание Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже – надуманными. 22 ноября 2016 года глава СБУ Василий Грицак сообщил на брифинге, что журналист внесен в списки "на обмен заложниками".

Защита Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.