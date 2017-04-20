Порошенко вызывают на допрос по делу Шокина

Президент Петр Порошенко вызван на допрос Высшим административным судом Украины по иску экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает Громадське ТВ, у которого в распоряжении имеется соответствующая повестка.

Отмечается, что суд намерен допросить президента относительно отставки Шокина с занимаемой ранее должности генерального прокурора.

"Высший административный суд вызвал бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина и президента Петра Порошенко, Верховную Раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела №800 / 98/17 по иску Шокина Виктора Михайловича к президенту Украины о признании незаконным и отмене решения, восстановление на административной должности", – говорится в повестке.

Судебное заседание назначено на сегодня, 20 апреля 2017 года, в 15.00.

Стоит отметить, что в суд может явиться представитель ответчика, а не сам президент.

Как сообщалось, Шокин подал иск в Высший административный суд Украины о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности. В деле указано, что истец – Виктор Шокин, ответчики – президент Украины Петр Порошенко, Верховная Рада (представитель ответчика – Николай Олефиренко).