После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе – Представительство ЕС

В Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Евросоюз ожидает визита украинского президента в Брюссель

Президента Украины Петра Порошенко ожидают с визитом в Брюсселе после его поездки в Вашингтон (США). Об этом сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", – говорится в сообщении Представительства ЕС.

Как сообщалось, во вторник, 20 июня, президент Украины в ходе официального визита в США встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Затем у него состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в этот же день глава государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом.