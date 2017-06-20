После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе – Представительство ЕС

Сегодня, 18:59

В Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Евросоюз ожидает визита украинского президента в Брюссель

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президента Украины Петра Порошенко ожидают с визитом в Брюсселе после его поездки в Вашингтон (США). Об этом сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", – говорится в сообщении Представительства ЕС.

Как сообщалось, во вторник, 20 июня, президент Украины в ходе официального визита в США встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Затем у него состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в этот же день глава государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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