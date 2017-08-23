Послы рассказали о целях визита Мэттиса в Украину

Сегодня, 07:44

Во время переговоров главы Пентагона США с украинским руководством будет поднят вопрос о предоставлении Украине летального вооружения

Джеймс Мэттис едет в Украину говорить о реформах в секторе обороны, фото AFP
Джеймс Мэттис едет в Украину говорить о реформах в секторе обороны, фото AFP

Главная цель визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину – продемонстрировать поддержку США, в том числе в конфликте с Россией. Об этом в комментарии "Сегодня" заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Главная цель визита Секретаря Мэттиса в Киев – продемонстрировать поддержку США Украины, в том числе в конфликте с Россией. Во время визита, безусловно, будет поднят вопрос о предоставлении Украине летальной военной помощи. Для этого существует широкая поддержка внутри правительства США, но окончательное решение будет принято президентом. На прошлой неделе он не принял решение о летальной помощи", – сказал "Сегодня" Стивен Пайфер.

В беседе с "Сегодня" еще один бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, что старшие советники президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности поддерживают отправку Украине летального оборонительного оружия. "Однако я не думаю, что (окончательное – Авт.) решение уже принято. Визит министра обороны Мэттиса мог бы стать подходящим поводом для принятия такого решения, но это не значит, что это произойдет в ближайшее время", – сказал Джон Хербст.

Напомним, ранее аналитик Института мировой политики Николай Белесков в беседе с "Сегодня" рассказал, что без решения Совета нацбезопасности Трамп не может подписать или не подписать решение о предоставлении Украине летального оборонительного оружия.

По информации Администрации президента Украины, министр обороны США Джеймс Мэттис 24 августа примет участие в торжественном параде на Крещатике по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, после чего в полдень в АП проведет переговоры с украинским президентом Петром Порошенко.
Россия, Путин, трамп, летальное оружие, Мэттис

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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