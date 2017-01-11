Посол Украины в Канаде прокомментировал назначение этнической украинки Фриланд

На посту министра иностранных дел Канады этническая украинца Христя Фриланд будет придерживаться либеральной политики и правильным ценностям в мире. Об этом рассказал Укринформу посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По его мнению, Фриланд усилит либеральную политику Канады в мире.

"Мы можем ожидать продолжения и усиления той политики, которой Канада сейчас выделяется в мире, а именно: приверженность либеральным ценностям, демократии, свободной торговле", – сказал Шевченко.

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Он считает, что Фриланд не только продолжит работу бывшего главы МИД Канады Диона, но и усилит его наработки.

"Благодаря Диону за работу с ним, при министре Фриланд мы можем рассчитывать лишь на усиление голоса Канады, как государства, которое стоит на сильных, правильных ценностях в мире", – резюмировал Шевченко.

Как стало известно, министр международной торговли Канады Христя Фриланд, имеющая украинское происхождение, будет назначена министром иностранных дел страны по решению премьер-министра Джастина Трюдо изменить состав правительства.