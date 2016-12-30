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Правительство назначило госсекретарей МИДа и Минобороны http://www.segodnya.ua/img/article/7847/17_main.1483101973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/17_tn.1483101973.jpg Политика Как сообщалось, Заяц до этого занимал должность директора Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД, Дублян был заместителем министра обороны

Правительство назначило госсекретарей МИДа и Минобороны

Сегодня, 14:42

Как сообщалось, Заяц до этого занимал должность директора Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД, Дублян был заместителем министра обороны

Кабмин. Фото: gromada.lviv.ua
Кабмин. Фото: gromada.lviv.ua

Кабинет министров назначил Андрея Заяца государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины и Александра Дубляна – государственным секретарем Министерства обороны. Соответствующие распоряжения от 28 декабря 2016 г. № 1036-р и № 1037-р опубликованы на Правительственном портале.

Они назначены госсекретарями с даты начала фактического выполнения ими должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, Заяц до этого занимал должность директора Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД.

Дублян был заместителем министра обороны – руководителем аппарата.

Напомним, в конце прошлого года в Украине был принят новый закон "О Государственной службе". Одна из целей и задач принятого документа – разграничение так называемых политических и чиновничьих функций в управлении ведомствами. С этой целью законом вводится должность государственного секретаря министерства.

В такой конфигурации министр занимается стратегическими задачами. Госсекретарь от политических изменений не зависит, согласно закону, его задача – обеспечение постоянной и эффективной работы чиновничьего аппарата вверенного ему органа исполнительной власти.

Таким образов, по задумке авторов закона, достигается отделение государственного управления от политики и обеспечения стабильности и профессионализма управления государственной службой.

Новый закон "О государственной службе" действует с мая 2016 года.
Украина, мид, правительство, Минобороны, госсекретарь

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Источник:

УНИАН

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