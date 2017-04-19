Правительство решило проверить "Укроборонпром" – СМИ

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) совместно с Министерством экономического развития и торговки (МЭРТ) проведут анализ финансово-экономической деятельности госконцерна "Укроборонпром".

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правительстве, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в среду.

"Уполномоченным ведомствам также поручено проинформировать правительство о результатах анализа, а также подготовить предложения по совершенствованию деятельности "Укроборонпрома", – отметил источник.

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в 2016 году почти на треть увеличил чистый доход.