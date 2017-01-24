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Преодолевая агрессию со стороны РФ, Украина получает едва ли не лучший опыт в мире – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7912/12_main.1485255253.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/12_tn.1485255253.jpg Политика Киев готов присоединиться к деятельности Центра противодействия гибридным угрозам в Хельсинки, отметил президент

Преодолевая агрессию со стороны РФ, Украина получает едва ли не лучший опыт в мире – Порошенко

Сегодня, 12:53

Киев готов присоединиться к деятельности Центра противодействия гибридным угрозам в Хельсинки, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины впервые за 11 лет прибыл с официальным визитом в Хельсинки, Финляндия.

"Для нас особая честь и символизм, что Украина – первая страна, которая совершает официальный визит в сотую годовщину независимости Финляндской республики", – сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что Украина и Финляндия связаны не только 100-летней традицией сотрудничества, общими ценностями, но также и опытом противостояния внешнему агрессору.

"Вы лучше всех понимаете Украину. И лучше всего такое понимание сегодня, в условиях продолжающейся гибридной войны России против Украины. Я хотел бы поблагодарить лично вас за абсолютно четкую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Я благодарен за то, что Финляндия твердо стоит на позициях сохранения санкций против Российской Федерации вплоть до полного выполнения Минских соглашений", – заявил он.

"Мы обсудили и ряд других вопросов. И я лично высказал полную поддержку президенту Ниинисте и готовность присоединиться к деятельности Центра противодействия гибридным угрозам в Хельсинки. Потому, что каждый день преодолевая гибридную угрозу, к сожалению, Украина получает едва ли не лучший опыт в мире – и это может быть полезно нашим европейским партнерам", – добавил Порошенко.

Как известно, Финляндия, как и многие другие страны, осуждает аннексию Крыма Россией.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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