Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине

Сегодня состоялась итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой он отвечал на вопросы журналистов. Кроме дел российских хозяин Кремля также говорил и об Украине.

Основные тезисы Путина об Украине:

Отношения с Киевом и Керченский мост

Путин уверен, что рано или поздно Россия наладит отношения с Украиной, поэтому Керченский мост, по его мнению, будет полезен.

"Эти проекты (строительства моста через Керченский пролив – ред.) были еще в царские времена, потом – в советское время, потом его фактически построили оккупанты. Построили недолжным образом – его ледоходом снесло. Я уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент", – сказал он.

Пленные

Президент РФ назвал условия для освобождения всех пленных украинцев, удерживаемых Россией и боевиками на Донбассе.

"В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой всех на всех стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, – они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", – сказал Путин.

Сенцов и Сущенко

Российский лидер категорически отказался отпускать украинских заложников Кремля режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер… готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. Тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею", – сказал он.

"Нормандские переговоры"

Путин не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы.

"Я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", – заявил он.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС

Президент России считает, что в Европе вообще не должно быть визового режима, и он выступает за визовую либерализацию для украинцев.

По его словам, Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу.

"Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы, я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – вообще анахронизм "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это будет правильным шагом в правильном направлении", – заявил Путин.

Работа украинцев в Европе

Хозяин Кремля заявил, что украинцы, которые выезжают в страны Европы на заработки, должны быть социально защищены – работать легально, поэтому вместе с безвизовым режимом им нужно дать право на работу.

"Насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится. У нас, в России, по предварительным данным, работает 3 млн украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают чуть больше, конечно, люди из России попробуют переместиться туда. Я уже не говорю о желающих переехать из Украины и работать на рынках Европы", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что на рынок труда в Европе будет серьезная нагрузка после наплыва желающих подзаработать.

"Что здесь отрицательно для самой Украины? Если не будет дано право на работу, тогда люди из Украины, приезжающие работать в Европу, будут поставлены изначально в очень унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально. То есть они будут приезжать, скажем, на 3 месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад в Украину, отмечаться – и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать. Это значит, что они не будут социально защищены. И вообще никак не будут защищены. Это будет такая жесткая эксплуатация. И это плохо. Поэтому если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно давать и право на работу", – добавил президент РФ.

Война на Донбассе и аннексия Крыма

Путин утверждает, что РФ не виновата в войне на Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года.

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", – сказал он.

По мнению хозяина Кремля, это произошло из-за "госпереворота" в Киеве, а аннексия Крыма стала следствием "нежелания самих крымчан мириться с этим".