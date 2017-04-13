"Прискорбно": Климкин прокомментировал вето РФ на резолюцию СБ ООН

Сегодня, 10:52

Россия неплохо чувствует себя среди стран-изгоев, поддерживая военные преступления, сказал министр

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал позицию России относительно неподдержания резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия неплохо чувствует себя среди стран-изгоев, поддерживая военные преступления.

"Восьмое вето России по Сирии означает, что Россия хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев и поддерживает военные преступления и преступления против человечности. Прискорбно", – написал Климкин.

Как сообщалось, Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

Позже в сети появилось видео, как на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом.
россия, резолюция, климкин, сб оон, военные преступления

Вы сейчас просматриваете новость ""Прискорбно": Климкин прокомментировал вето РФ на резолюцию СБ ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Удар по Сирии не проверят на законность. Фото: abcnews

ООН отказалась проверять ракетный удар США по Сирии

11 Апреля, 08:38

Организация решила не углубляться в вопрос законности атаки

Политика

Павел Климкин на встрече. Фото: mfa.gov.ua

Климкин встретился с представителями МИД Молдовы

Сегодня, 01:29

Особое внимание стороны уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, а также внедрения совместного контроля на центральном участке границы между двумя государствами

Политика

Павел Климкин и Антони Мацеревич. Фото: twitter.com/UKRinPL

Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши

Вчера, 23:11

Климкин вместе с Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Администрация Трампа хорошо понимает, какой на самом деле является Россия - Климкин

7 Апреля, 16:38

По его словам, во-первых, любые дискуссии с Россией должны проводиться с позиции силы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования