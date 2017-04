"Прискорбно": Климкин прокомментировал вето РФ на резолюцию СБ ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал позицию России относительно неподдержания резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия неплохо чувствует себя среди стран-изгоев, поддерживая военные преступления.

"Восьмое вето России по Сирии означает, что Россия хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев и поддерживает военные преступления и преступления против человечности. Прискорбно", – написал Климкин.

Russia's 8th veto on Syria means Russia feels fine in the company of rogue states & backs war crimes and crimes against humanity. Deplorable