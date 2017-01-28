Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее политолог Владимир Фесенко рассказывал, что во время переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина с большой долей вероятности может быть затронута тема Украины, однако не стоит ожидать, что будут приняты какие-то решения в отношении нашей страны.
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