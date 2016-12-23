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Путин категорически отказался отпустить Сенцова и Сущенко http://www.segodnya.ua/img/article/7824/24_main.1482491316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/24_tn.1482491316.jpg Политика Хозяин Кремля утверждает, что политзаключенные якобы готовились совершить теракты

Путин категорически отказался отпустить Сенцова и Сущенко

Сегодня, 13:08

Хозяин Кремля утверждает, что политзаключенные якобы готовились совершить теракты

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин категорически отказался отпускать украинских заложников Кремля режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер… готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. Тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею", – сказал он.

Напомним, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

А украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он якобы не изъявил желания сохранить другое гражданство.

Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.
россия, Украина, Путин, политзаключенные, пленные, сенцов, Сущенко

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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