Путин категорически отказался отпустить Сенцова и Сущенко

Президент России Владимир Путин категорически отказался отпускать украинских заложников Кремля режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер… готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. Тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею", – сказал он.

Напомним, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.



В ГУР опровергли обвинения ФСБ.



28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

А украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он якобы не изъявил желания сохранить другое гражданство.

Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.