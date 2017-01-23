Путин пытается расшатать ситуацию внутри Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все необходимое, чтобы не допустить дестабилизации внутри страны. Об этом он сказал в Таллинне во время общения с украинской общиной в Эстонии в понедельник.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не допустим ошибок прошлого, не допустим ссоры внутри команды, мы не дадим (президенту России Владимиру – Ред.) Путину раскачать ситуацию внутри страны", – сказал он в Таллинне во время общения с украинской общиной в Эстонии в понедельник.

Порошенко отметил, что украинские власти идут по пути реформирования страны. "Мы делаем все: и децентрализацию, эффективную борьбу с коррупцией, эффективную замену судебной ветви власти", – сказал президент Украины.

Кроме того, он напомнил, что Украина имплементирует Соглашение об ассоциации с ЕС и ожидает от Евросоюза отмены визового режима.

Как известно, Порошенко с официальным визитом посетил Эстонию.