Путин пытается расшатать ситуацию внутри Украины – Порошенко
Президент Украины подчеркнул, что допустит ошибок прошлого, не допустит ссоры внутри команды
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все необходимое, чтобы не допустить дестабилизации внутри страны. Об этом он сказал в Таллинне во время общения с украинской общиной в Эстонии в понедельник.
"Я хочу подчеркнуть, что мы не допустим ошибок прошлого, не допустим ссоры внутри команды, мы не дадим (президенту России Владимиру – Ред.) Путину раскачать ситуацию внутри страны", – сказал он в Таллинне во время общения с украинской общиной в Эстонии в понедельник.
Порошенко отметил, что украинские власти идут по пути реформирования страны. "Мы делаем все: и децентрализацию, эффективную борьбу с коррупцией, эффективную замену судебной ветви власти", – сказал президент Украины.
Кроме того, он напомнил, что Украина имплементирует Соглашение об ассоциации с ЕС и ожидает от Евросоюза отмены визового режима.
Как известно, Порошенко с официальным визитом посетил Эстонию.
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