Рада досрочно закрылась

В сессионном зале парламента осталось слишком мало депутатов

Заседание Верховной Рады досрочно закрыто из-за небольшого количества народных депутатов в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что досрочно закрывает заседание парламента, поскольку исчерпаны все вопросы повестки дня.

В тоже время сегодня ВР перенесла рассмотрение целого блока законопроектов, касающихся проблем молодежи и спорта.

Парубий поздравил депутатов со Святой вечерей и призвал завтра в 10.00 прийти на заседание парламента, на котором предусмотрено рассмотрение важных вопросов.

Напомним, что по средам заседание Верховной Рады должно заканчиваться в 14:00.