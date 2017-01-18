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Рада досрочно закрылась http://www.segodnya.ua/img/article/7893/90_main.1484739089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/90_tn.1484739089.jpg Политика В сессионном зале парламента осталось слишком мало депутатов

Рада досрочно закрылась

Сегодня, 13:30

В сессионном зале парламента осталось слишком мало депутатов

Заседание Рады завершилось досрочно. Фото: zn.ua
Заседание Рады завершилось досрочно. Фото: zn.ua

Заседание Верховной Рады досрочно закрыто из-за небольшого количества народных депутатов в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что досрочно закрывает заседание парламента, поскольку исчерпаны все вопросы повестки дня.

В тоже время сегодня ВР перенесла рассмотрение целого блока законопроектов, касающихся проблем молодежи и спорта.

Парубий поздравил депутатов со Святой вечерей и призвал завтра в 10.00 прийти на заседание парламента, на котором предусмотрено рассмотрение важных вопросов.

Напомним, что по средам заседание Верховной Рады должно заканчиваться в 14:00.
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Источник:

УНИАН

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