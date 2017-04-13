Рада одобрила увольнение Билоуса с должности главы ФГИУ
В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности
Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию. За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности на посту главы ФГИУ.
Напомним, 10 апреля Игорь Билоус подтвердил, что принял решение уйти с занимаемой должности.
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