Рада одобрила увольнение Билоуса с должности главы ФГИУ

В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности

Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию. За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности на посту главы ФГИУ.

Напомним, 10 апреля Игорь Билоус подтвердил, что принял решение уйти с занимаемой должности.