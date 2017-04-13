Рада одобрила увольнение Билоуса с должности главы ФГИУ

Сегодня, 18:17

В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности

Игорь Билоус. Фото: minrd.gov.ua
Игорь Билоус. Фото: minrd.gov.ua

Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию. За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности на посту главы ФГИУ.

Напомним, 10 апреля Игорь Билоус подтвердил, что принял решение уйти с занимаемой должности.
Верховная Рада, ФГИУ, Билоус, фонд госимущества

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Источник:

Интерфакс-Украина

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