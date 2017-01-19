Рада отложила рассмотрение вопроса Савченко

По прогнозам Тетерука, голосов для принятия постановления хватит не только во фракции "Народный фронт", но и в зале заседаний парламента

Вопрос об исключении внефракционного народного депутата Надежды Савченко из состава парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе, прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"На следующем заседании постановление, которое мы вчера рекомендовали парламенту принять, будет внесено в зал и проголосовано", – сказал Тетерук журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Он высказал уверенность, что голосов для принятия данного постановления хватит не только во фракции "Народный фронт", но и в зале заседаний парламента.

Тетерук подчеркнул, что любые действия не только народного депутата, но гражданина Украины, которые угрожают национальной безопасности и обороне страны, которые вредят авторитету Украины и мешают переговорному процессу по освобождению украинских военнопленных, политических заложников в РФ, должны браться во внимание и осуждаться на уровне парламента. "Это должно наказываться, потому что это вопрос выживания нашей страны", – отметил он.

Тетерук напомнил, что комитет по нацбезопасности, членом которого он является, поддержал предложение направить запрос в Генпрокуратуру для квалификации действий Савченко в правовом русле. "Именно это даст основание провести соответствующие процессуальные действия в отношении народного депутата, но исключительно в рамках закона, а не в политической или эмоциональной плоскости", – подчеркнул он.

Ранее народный депутат Иван Виннык сообщил, что Верховная Рада сегодня рассмотрит постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из персонального состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Согласно календарному плану Верховная Рада откроет очередную сессию VIII созыва 7 февраля. Пленарная неделя запланирована на 7-10 февраля 2017 года.

Напомним, накануне профильный комитет ВР принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Савченко из комитета.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых главари "ДНР/ЛНР" хотят получить от украинской стороны. В списках указаны 524 человека.

Ранее СБУ предостерегла Савченко от такого поступка.

Советник председателя СБУ Тандит назвал некорректными списки, обнародованные Савченко.

16 января депутат заявила, что опубликовала откорректированные списки украинцев, которых незаконно удерживают боевики на Донбассе, а также лиц, выдачи которых требуют от Украины боевики.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После появления этой информации ряд политиков в Украине обвинил Савченко в государственной измене. Однако официально спецслужбы подобных обвинений в адрес нардепа не выдвигали.