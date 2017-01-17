Рада провалила голосование за увеличение зарплаты депутатам

Депутаты не поддержали ни одного варианта голосования, предложенные спикером парламента

Народные депутаты не смогла набрать необходимое количество голосов для принятия сметы парламента, а также увеличения себе зарплаты. Постановление №5573 не набрало необходимых 226 голосов и считается отклоненным, передает 112.ua.

Перед голосованием спикер парламента Андрей Парубьий предложил нардепам три варианта голосования.

"Первое предложение, постановление, которое подготовил регламентный комитет, чтобы мы увидели. Второй вариант – это постановление с моей поправкой, где уменьшается заработная плата, поднятая для депутатов, но увеличивается для помощников. И третий вариант, когда мы голосуем смету, изымая пункт о заработных платах народных депутатов. Три варианта я поставлю на голосование сигнальное для того, чтобы мы увидели, какое из этих решений имеет наибольший потенциал", – сказал Парубий.

Ни одно из его предложений не нашло поддержки у нардепов.

Напомним, как отмечал Парубий, если не будет принята смета Верховной Рады, тогда не будет законных оснований для выплаты зарплаты депутатам и аппарату Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, оклады народных депутатов в Украине собираются привязать к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (около 1600 грн), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась, исходя из минимальной заработной платы.

Также народные депутаты с 1 ноября 2016 года повысили себе заработную плату. Так, должностной оклад спикера Верховной Рады составит 30 минимальных зарплат, первого вице-спикера – 28, вице-спикера – 28, главы комитета, лидера фракции (депутатской группы) – 27, первого замглавы, замглавы, секретаря комитета, первого замглавы, замглавы фракции – 26, главы подкомитета комитета и члена комитета – 25 минимальных зарплат.

Однако две недели спустя Верховная Рада отменила двукратное повышение зарплат народным депутатам.