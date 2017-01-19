Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7897/7_main.1484818117.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/7_tn.1484818117.jpg Политика Решение принято для того, чтобы военные подразделения других стран могли участвовать в учениях

Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину

Сегодня, 11:27

Решение принято для того, чтобы военные подразделения других стран могли участвовать в учениях

Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину для участия в учениях. Фото: AFP
Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину для участия в учениях. Фото: AFP

Верховная Рада приняла закон №5636 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях".

Законодательную инициативу, внесенную Петром Порошенко, поддержали 236 народных депутатов.

Согласно проекту закона, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле – сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне – ноябре 2017г сроком до 25 суток до 2тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.

Напомним, что президент определил данный законопроект как неотложный.
Украина, рада, Верховная Рада, разрешение, учения, вооруженные силы, войска, иностранные войска

Вы сейчас просматриваете новость "Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

ВМС Украины. Фото: соцсети

В Украине стартовали учения Военно-морских сил

Сегодня, 11:00

Военные просят граждан с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий

Украина

Российские войска готиовятся к большой войне. Фото: uapress.info

Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину

16 Января, 10:26

Россия готовит военные учения, в которых будет ориентироваться на большую региональную войну, считает эксперт 

Украина

Украина провела новые ракетные учения вблизи Крыма. Фото: mil.gov.ua

Украина провела новые ракетные учения вблизи Крыма

14 Января, 10:27

Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений

Украина

Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Украина решила регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем

4 Января, 15:51

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области во время учений

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.