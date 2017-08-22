Турчинов: Разведка установила, кто запустил фейк об украинских двигателях в КНДР

Вчера, 17:34

Еллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев системы распространения провокационной информации, считает секретарь СНБО

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com
Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Источником лжи о том, что Северная Корея использует двигатели украинского производства для запуска ракет, является Россия. Об этом говорится в докладе секретаря СНБО Александра Турчинова.

"По информации нашей разведки, в начале июня 2017 года российская сторона в инициативном порядке распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, позиционный материал о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов", – говорится в документе.

По словам Турчинова, поскольку у российских спецслужб есть связи с экспертами и журналистами разных стран, в данном случае они использовали для дискредитации Украины американского эксперта Майкла Еллемана, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб.

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"Еллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев предварительно настроенной РФ системы распространения провокационной информации", – говорится в докладе.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел поднять вопрос по скандалу с ракетами КНДР, в который попала Украина, на заседании Совета Безопасности ООН, а также обнародовать результаты расследования по данному инциденту.
Россия, Турчинов, СНБО, КНДР, северная корея

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Источник:

"Сегодня"

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