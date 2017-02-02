Референдум по НАТО обойдется в миллиард – эксперт

Сегодня, 18:01

 По словам президента, присоединение к НАТО поддерживает больше половины украинцев

Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Президент Порошенко заявил, что готов провести референдум о присоединении Украины к НАТО. По его словам, за последние годы количество сторонников Североатлантического альянса у нас в стране выросло почти в четыре раза. "Сегодня" узнала, что стоит за заявлением гаранта. 

ДОРОГА В НАТО. "Четыре года назад только 16% украинцев поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас — 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа — я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", — заявил Порошенко. Он также добавил, что сделает все возможное, чтобы добиться членства в Альянсе, если украинцы поддержат эту идею.

В свою очередь спикер ВР Андрей Парубий добавил, что сотрудничество с организацией по-прежнему остается приоритетом парламента. Напомним, что еще в 2014 году ВР приняла два законопроекта, которые позволили Украине отказаться от внеблокового статуса. И нынешнее заявление Порошенко по референдуму НАТО — не первое. Последнее он сделал в ноябре прошлого года. Референдум, согласно его предыдущим заявлениям, может состояться примерно в 2021 году, когда Украина достигнет стандартов НАТО в военной сфере.

Однако процесс вступления не так прост. По уставу НАТО, после референдума о членстве страна должна ратифицировать протокол о присоединении и получить официальное юридическое приглашение в союз. При этом последнее должно быть одобрено единогласно всеми странами — членами Альянса. Только после этого у страны появляется возможность ратифицировать Североатлантический договор. Последним этапом является, собственно, предоставление членства.

Кроме того, напомним, Европа не особо ждет нашу страну в Альянсе. "Украина точно не будет способной стать членом ЕС в следующие 20—25 лет, это же касается и членства в НАТО", — заявил в марте 2016-го председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ЗАЩИТА ОТ ВОЙНЫ. Эксперты сходятся во мнении, что слова Порошенко имеют больше тактическое значение, нежели практическое. Политический эксперт Руслан Бортник напоминает, что любые голосования обходятся бюджету Украины примерно в 1 млрд грн, которые в кризис выделить будет сложно. "Да, сегодня около 50% украинцев проголосуют за вступление в НАТО. Но нужно понимать, что это не желание членства как такового, а желание защититься от войны, — говорит он. — К тому же, никаких шансов стать членом Альянса у Украины пока не появится — по уставу НАТО, в его состав нельзя принять государство с территориальными спорами. Именно поэтому Грузия до сих пор "за бортом". По словам Бортника, заявление нужно, скорее, для привлечения внимания Запада.

Политолог Вадим Карасев также уверен, что референдум — способ дать сигнал Западу. "Это позволит украинскому руководству говорить на международном уровне, что стремление присоединиться к Североатлантическому альянсу — это не только их желание, но и желание львиной доли украинского народа. Это четкое послание — Украина не отказывается от планов по вступлению в НАТО", — говорит Карасев.
россия, война, нато, армия, референдум

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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