Реинтеграция Донбасса: что об этом думают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще не понимает, что будет предполагать документ по реинтеграции Донбасса, но напоминает, что некоторые его элементы уже прописаны в Минских договоренностях. Об этом он сказал журналистам, передает "РИА Новости".

По его словам, Кремль не располагает детальной информацией относительно готовящегося в Украине документа.

"Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией", — сказал Песков.

Как рассказывала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, вскоре экспертная группа завершит работу над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" и этот документ будет вынесен на заседание СНБО.

Напомним, что на прошлой неделе секретарь СНБО Александр Турчинов предложил кардинально изменить формат военной спецоперации на Донбассе.