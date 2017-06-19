Реинтеграция Донбасса: что об этом думают в Кремле

Сегодня, 15:25

Украинские власти готовятся к реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

В Кремле не готовы дать оценку готовящейся реинтеграции. Фото: архив
В Кремле не готовы дать оценку готовящейся реинтеграции. Фото: архив

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще не понимает, что будет предполагать документ по реинтеграции Донбасса, но напоминает, что некоторые его элементы уже прописаны в Минских договоренностях. Об этом он сказал журналистам, передает "РИА Новости".

По его словам, Кремль не располагает детальной информацией относительно готовящегося в Украине документа.

"Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией", — сказал Песков.

Как рассказывала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, вскоре экспертная группа завершит работу над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" и этот документ будет вынесен на заседание СНБО.

Напомним, что на прошлой неделе секретарь СНБО Александр Турчинов предложил кардинально изменить формат военной спецоперации на Донбассе.
Донбасс, кремль, документ, песков, рф, минские договоренности, реинтеграция

Вы сейчас просматриваете новость "Реинтеграция Донбасса: что об этом думают в Кремле". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Тымчук раскрыл детали готовящегося закона о деоккупации Донбасса

Сегодня, 14:50

Украинская армия сможет использоваться для освобождения оккупированных россиянами территорий без юридического состояния войны, объяснил нардеп

Политика

Ирина Луценко. Фото: maxpark.com

Россия де-факто вышла из Минского процесса еще полгода назад - Луценко

Сегодня, 13:29

Законопроект о реинтеграции Донбасса направлен на усиление способности защиты и обороны государства в зоне проведения спецоперации, заявила нардеп

Донбасс

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Арьев предложил изменить формат операции на Донбассе

Сегодня, 13:10

Изменение формата операции требует нового закона, и этот закон обсуждался на совещании у секретаря СНБО Александра Турчинова

Политика

Артур Герасимов. Фото: Facebook

В БПП предложили принять законопроекты по Донбассу

Сегодня, 12:14

По словам главы фракции Артура Герасимова, также важно сосредоточиться на принятии законопроектов по судебной реформе

Украина

ВСУ защищают не только Украину, но и Европу. Фото: AFP

Глава Нацгвардии: Украина - щит для Запада, который боится Россию

Сегодня, 10:43

Европейские страны понимают, что если РФ пройдет Украину, под ударом окажутся они, отметил Аллеров

Украина

Люди готовы принять украинскую власть. Фото: AFP

Военный эксперт рассказал, как жители ОРДЛО относятся к боевикам и Украине

Сегодня, 10:27

Машовец считает, что жителям "ДНР" и "ЛНР" плевать, кто находится у власти 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования